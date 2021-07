Auto weg, Handy weg, Geldbeutel futsch. Die Polizei Schifferstadt meldet am Montag eine Diebstahlserie am Niederwiesenweiher in Böhl-Iggelheim. Demnach haben Diebe am frühen Sonntagmorgen sowie am Nachmittag auf der Liegewiese beziehungsweise im Bereich der Strandbar zugeschlagen und zwei Rucksäcke, eine Tasche, zwei Handys, eine Powerbank und einen Geldbeutel entwendet. Eine der Geschädigten konnte laut Polizei ihr zuvor entwendetes Handy im Norden von Schifferstadt orten. Dort, in einem Gebüsch, konnte neben dem Handy weiteres Diebesgut sichergestellt werden. Die Gegenstände werden für die weiteren Ermittlungen untersucht. Am Sonntagabend dann, gegen 17.20 Uhr, bemerkte eine 36-Jährige, dass ihr Autoschlüssel während einer kurzen Abwesenheit aus ihrer Badetasche gestohlen wurde. Die Frau lief zum Parkplatz und stellte fest, dass ihr Pkw ebenfalls weg war. Es handelt sich um einen weißen Fiat Punto. Im Fahrzeug haben sich der Geldbeutel sowie Fahrzeugdokumente befunden. Die Polizei weist darauf hin, möglichst keine Wertsachen mit an den Badesee zu nehmen oder diese nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Auch im Auto sollten keine Wertgegenstände liegen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.