Unbekannte haben sich in der Nacht auf Dienstag in der Kleinen Kapellenstraße in Schifferstadt an zwei dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen gemacht und einen Gesamtschaden in Höhe von 750 Euro hinterlassen. Laut Polizei versuchten die Täter, das hintere Laufrad auszubauen. Da dieses mit einem Schloss gesichert war, scheiterte der Diebstahl. Stattdessen rissen sie das Rücklicht heraus und beschädigten beide Räder schwer.

Die Polizei bittet unter Telefon 06235 4911-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de um Hinweise.