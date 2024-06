In der Nacht auf Mittwoch haben Diebe Kupferschalen im hohen zweistelligen Bereich entwendet, die nach Polizeiangaben auf Gräbern des Waldfriedhofs in Schifferstadt standen. Es wurden Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zielrichtung der Täter sind bisherigen Erkentnissen zufolge ausschließlich Metallgegenstände, die auf Friedhöfen stehen beziehungsweise standen. In Mutterstadt war Anfang der Woche das gleiche passiert. Wer betroffen ist und sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich mit der Polizei Schifferstadt telefonisch unter 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.