Gestohlen wird nicht nur zu Lande, sondern auch zu Wasser: Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 18.15 Uhr, und Montag, 5 Uhr, im Otterstädter Altrhein einen 20-PS-Außenbordmotor der Marke Mercury gestohlen. Der Motor war an einem Beiboot einer ortsansässigen Firma befestigt. Neben dem Außenborder wurden eine für den Start erforderliche Batterie und ein 20-Liter-Benzintank entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Täterhinweise liegen zurzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.