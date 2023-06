Bislang unbekannte Täter haben von einer Kleingarten-Parzelle im Heiner-Wolf-Weg in Dudenhofen einen Akku-Schrauber, einen Schlagbohrer, eine Stichsäge sowie eine Flex im Gesamtwert von zirka 730 Euro entwendet. Darüber informierte die Polizei. Sie gibt den Tatzeitraum zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 17 Uhr, an. Wer zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.