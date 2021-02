Leergut aus sieben Wasserkästen haben Unbekannte am frühen Samstagmorgen aus einem Hof in der Mühltorstraße in Lambsheim gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Leergut vom Hoftor aus einsehbar gewesen. Und es war nicht der einzige Fall in den vergangenen Tagen: Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag seien – ebenfalls in der Mühltorstraße – drei weitere Kästen mit Leergut aus einer Garage entwendet worden. Die Beamten bitten deshalb nun um Hinweise zu beiden Fällen und sind unter Telefon 06237 934-1100 (Polizeiwache Maxdorf) oder unter 06233 313-0 (Polizeiinspektion Frankenthal) erreichbar. E-Mails mit Hinweisen können an pwmaxdorf@polizei.rlp.de gesendet werden.