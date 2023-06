Ob es den Altripern jetzt erst aufgefallen ist? Jedenfalls meldet die Polizei Schifferstadt jetzt, dass das Ortswappen der Gemeinde, das normalerweise an einer Steinsäule auf dem Partnerschaftsplatz hinter dem Rathaus angebracht ist, durch Unbekannte entwendet wurde. Passiert ist das jedoch bereits irgendwann im Zeitraum zwischen 26. und 30. Mai. Die Täter werden gesucht. Zeugen ebenfalls. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06235 4950 entgegen.