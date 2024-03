Unbekannte Täter haben aus einer mit Vorhängeschlössern gesicherten Garage in Lambsheim einen roten Aufsitzrasenmäher gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Diebe zwischen Samstag, 2. März, gegen 13 Uhr bis Dienstag, 5, März, gegen 10 Uhr in der Straße Am Holzacker zugeschlagen. Bei dem Rasenmäher handelt es sich um ein Gerät der Marke Honda. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 450 Euro. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de zu wenden.