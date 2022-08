Auf Bonsai-Bäume hatten es Diebe in Schifferstadt abgesehen und schlugen gleich zweimal zu. Wie die Polizei mitteilt, stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum von Samstag auf Sonntag einen Apfel-Bonsai aus einem Garten in der Bitzstraße. Nachdem der Diebstahl durch den Bewohner bemerkt worden war, stellte er den zweiten Bonsaibaum auf seine Terrasse in einen vermeintlich sichereren Bereich eines nicht abgeschlossenen Vorbaus. Doch in der Nacht darauf wurde auch dieser Bonsaibaum, ein Feldahorn-Bonsai, gestohlen. Die Polizei vermutete, von den gleichen Tätern. Bonsai werden nach einer alten japanischen Gartenkunst in Miniatur gezogen und gepflegt. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 500 Euro. Nun werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den Tätern geben können. Diese können sich an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495 0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.