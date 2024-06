In der Nacht zum Freitag, 31. Mai, ist es in Otterstadt zwischen 20 und 6 Uhr zu zwei Autoeinbrüchen gekommen. Nach Polizeiangaben wurden bei einem in der Luitpoldstraße geparkten VW Golf und bei einem in der Friedhofstraße in Otterstadt abgestellten Skoda Fabia die Dreiecksscheiben eingeschlagen. Aus dem Golf wurden Gegenstände gestohlen, der Skoda wurde lediglich durchwühlt. Der Gesamtschaden beläuft sich den Beamten zufolge auf etwa 1600 Euro.