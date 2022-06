In der Straße An der Neumühle in Dudenhofen sind laut Polizei in der Nacht zum Montag zwischen 20 und 8 Uhr drei Autos der Marken Skoda und VW ohne Beschädigungen geöffnet worden, obwohl sie nach Angaben der Fahrzeughalter verschlossen waren. Aus einem Wagen stahlen der oder die Unbekannten eine Festplatte und technisches Zubehör im Gesamtwert von rund 300 Euro. Auch in der Limburgstraße kam es zu einem Diebstahl: Zwischen 4 und 7 Uhr wurden aus einem unverschlossenen Pkw ein Geldbeutel mit Dokumenten, Geldkarten und 120 Euro Bargeld gestohlen.