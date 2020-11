Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte auf dem Parkplatz des Reitvereins Neuhofen die Scheibe der Fahrerseite eines Baustellenfahrzeugs eingeschlagen. Anschließend entwendeten die Diebe laut Polizei eine Videokamera (Dashcam) und zwei an der Fahrzeugfront angebrachte Tagfahrlichter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Rufnummer 06235/4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.