Auf dem Mitfahrerparkplatz zwischen Römerberg und Dudenhofen sind in der Nacht zum Sonntag an einem dort abgestellten BMW die Aluminiumfelgen im Wert von circa 3500 Euro gestohlen worden. Nach Polizeiangaben verursachten die unbekannten Täter durch das Aufbocken des Wagens zusätzlich einen Schaden von schätzungsweise 2000 Euro. Wer im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Mitfahrerparkplatz bemerkt hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.