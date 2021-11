Das war besonders dreist: Während die Bewohnerin eines Hauses in der Wiesenstraße anwesend war, hat ein unbekannter Dieb sie bestohlen. Nach Angaben der Polizei nutzte er dabei die körperliche Einschränkung der Frau aus. Der Täter war am Freitag gegen 14.15 Uhr ins Haus gelangt, weil an der Tür der Schlüssel steckte. Er stahl Bargeld und die Handtasche der Geschädigten. Laut Beschreibung war der Mann etwa 1,60 Meter groß, hatte ein „südländisches Erscheinungsbild“ und führte einen großen Rucksack mit. Hinweise an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.