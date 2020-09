In der Wachtenburgstraße in Maxdorf ist am Sonntag zwischen 10 und 13 Uhr ein Fahrrad der Marke Carver im Wert von zirka 1100 Euro gestohlen worden, wie die Polizei am Dienstag berichtet.

Das besondere an dem Fall: Vor der Haustür des Geschädigten hat der Dieb ein anderes, weiß-graues Fahrrad der Marke Merida zurückgelassen. Da dieses Fahrrad ebenfalls höherwertig ist, wird davon ausgegangen, dass der Dieb auch dieses zuvor entwendet hat. Es steht jetzt bei der Polizei.

Wer Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.