Das Erdöl-Projekt bei Otterstadt war mal mehr, mal weniger umstritten. Nun lässt die weltpolitische Situation wieder umdenken.

Es war ein Kampf getreu dem Motto „David gegen Goliath“: auf der einen Seite Otterstadter Bürger, die sich mit allen Mitteln gegen ein Erdöl-Projekt in Ortsnähe wehrten. Und auf der anderen Seite ein international agierender Konzern, der mit seiner Arbeit den trotz Klimawandel-Sorgen immer noch andauerenden Hunger nach Erdöl stillen will, was das Bundesbergrecht fördert. Die Erdöl-Gegner haben zwischenzeitlich die Kommunalpolitik auf ihre Seite ziehen können.

Im Frühjahr war der Wind allerdings noch ein anderer: Auf Bundes- und Landesebene wollte die Politik weg von fossilen Rohstoffen wie Erdöl und Erdgas. Dann kam der 24. Februar, Russlands Staatschef Wladimir Putin ließ die Ukraine angreifen und seitdem die Gaslieferungen drosseln. Unsere Energieversorgung steht auf sehr wackeligen Beinen. Der Ruf nach Unabhängigkeit wird laut. Daher sieht der eine oder andere das Projekt vor der Haustür nicht mehr so kritisch wie zuvor. Denn eine Welt ganz ohne Erdöl ist zurzeit noch schwer vorstellbar.