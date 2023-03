Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was den Rhein-Pfalz-Kreis in dieser Woche bewegt hat. Skurriles, Abseitiges und nicht ganz ernst gemeintes aus den Dörfern.

Verzweifelt

In Schifferstadt preschen CDU und Grüne gerade so richtig vorwärts auf der grünen Welle. Im Bauausschuss hagelte es in der jüngsten Sitzung Forderungen. Mehr Bäume