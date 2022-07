Was den Rhein-Pfalz-Kreis in dieser Woche bewegt hat. Kurioses und nicht ganz ernst gemeintes aus den Gemeinden.

Polizei I: Geflüchtet

Da kann es einem schon mulmig werden. Man kommt nach Hause, schließt die Haustür auf. Und dann hört man Geräusche im Obergeschoss. Obwohl man da keine Geräusche hören sollte. Weil keiner im Haus sein dürfte. Aber da ist was. Oder wer. Eindeutig. Ganz deutlich kann es die Frau hören, die in der Wilhelm-Busch-Straße in Limburgerhof wohnt und mittags heimkehrt. Vielleicht vom Einkaufen, der Arbeit, dem Friseur. Egal, wer auch immer da oben im Haus ist, hat nicht mit ihr gerechnet. Die Frau allerdings auch nicht mit einem Eindringling. Sie verlässt direkt wieder das Haus, ganz vorsichtig. Sie verständigt die Polizei, die später von diesem Vorfall berichten wird. Zunächst rückt sie mit mehreren Streifen an und macht das Haus „links“, wie die Beamten selbst schreiben. Doch einen Einbrecher finden sie nicht. Stattdessen fallen ihnen mehrere Stellen auf. Vogelkacke hier, Vogelkacke da. Die Frau hat keinen Vogel. Die Beamten auch nicht. Da fällt der Verdacht schnell „auf ein entsprechendes wildes Tier“, das wohl durch ein gekipptes Fenster in das Obergeschoss gelangt sein muss. Der Vogel war vor Eintreffen der Polizei aus dem Haus geflüchtet. Einbruchspuren hat er nicht hinterlassen, und er hat auch nichts mitgenommen. Allein seine in Klecksen hinterlassene Unterschrift verrät: Sie haben sehr wohl einen Vogel. Äh gehabt ...

Polizei II: Gebechert

Ach Gott, das kennt man ja. Das haut keinen Streifenpolizisten mehr um. Kein Gurt, kein Führerschein, keine Lust auf Tempolimits. Tagesgeschäft, nichts Aufregendes. Was soll man da abends bloß zu Hause erzählen? Dass ein Vogel in ein Haus in Limburgerhof eingebrochen ist? Wer glaubt denn das? Dann heißt es nur wieder ,Du hast ja nen Vogel’. Seufz. Weiter geht’s. Von Hochdorf-Assenheim nach Limburgerhof. Im Gebüsch ein Auto, das raucht. Und eine Frau, die 2,9 Promille hat. Und damit fährt sie noch. Augenscheinlich nicht gut. Aber immerhin. Wow! Jetzt wird der Tag doch interessant. Die nächste Schicht kann diese Story aber noch toppen. In der Neuhofener Straße in Waldsee kommt morgens in der Früh laute Musik aus einem Fahrzeug. Die Türen stehen offen. Der Fahrer kommt den Beamten schwankend entgegen. Und jetzt der Clou: Der Mann ist so blau, der kann gar keinen Test mehr machen. Das muss man nicht nur der Führerscheinstelle berichten, das kann man auch zu Hause erzählen – oder eben hier.

Ein (feucht)-fröhliches Wochenende

wünscht Britta Enzenauer