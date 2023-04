Was den Rhein-Pfalz-Kreis in dieser Woche beschäftigt hat. Kurioses, Abseitiges – und nicht ganz ernst Gemeintes aus den Dörfern.

Kontakt: Nachhaltig

Wer den Beruf des Journalisten ergreift, der hat zwangsläufig „irgendwas mit Menschen“ zu tun. Bei der Masse an Gesprächspartnern ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Doch manche Gesprächspartner bleiben einem einfach in Erinnerung. Entweder, weil man weiß, dass man sie im Journalistenleben höchstwahrscheinlich nur einmal interviewt, oder weil sie wegen anderer Dinge einfach nachhaltig in Erinnerung bleiben. So zum Beispiel das Gespräch mit Kollegin und Krimiautorin Kristina Hortenbach. Wie Sie im Interview gelesen haben, ging es auch um Limburgerhof und wie man sich da als Kurzzeitgast die Zeit vertreiben kann (Eisdiele, Hotel, Lokale). Aus dem Gespräch entspann sich ein Mailwechsel, mit sehr großartigen Inhalten. So hatte die Kollegin zum Beispiel schnell gegoogelt, dass es in der Nähe von Limburgerhof auch Dörfer namens Brühl und Meckenheim gibt. Da habe Limburgerhof ja doch etwas mit Bonn (da kommt Hortenbach her) gemein. Abgesehen davon, dass Limburgerhof noch nie Bundeshauptstadt war, aber okay. Sie weiß jetzt, dass die Einwohner von Limburgerhof die Limburgerhofer sind und Limburgerhof umgangssprachlich Limbim heißt. Ja, im Ernst. Womit Limburgerhof Bonn auch etwas entscheidendes voraus hat: eine lustige Abkürzung. Kristina Hortenbach wird also bestens vorbereitet nach Limbim reisen und dort aus ihrem Wohlfühlkrimi „Um die Hecke gebracht“ lesen (Montag, 18 Uhr, Gemeindebücherei Limburgerhof; Eintritt: fünf Euro). Und auch darüber hinaus wird mir die telefonische Begegnung mit Sicherheit noch in Erinnerung bleiben.

Energie: Eingelagert

In der Schifferstadter Innenstadt schauen E-Bike-Fahrer seit einiger Zeit in die Röhre. Die Ladefächer, die am Schillerplatz eigentlich für Saft sorgen sollten, wurden für eine andere Art von Energie zweckentfremdet. Vor der Straßenfasnacht im Februar haben Unbekannte dort knapp 40 Dosen Energydrinks gelagert und werden nun von der Stadtverwaltung gebeten, doch bitte die Schlüssel für die Fächer zurückzugeben, damit man sich die Kosten für neue Schlösser sparen kann. Doch eigentlich klingt die Idee, an der E-Bike-Ladestation kühle Getränke zu lagern, gar nicht so verkehrt, gerade jetzt, wo es wieder auf den Sommer zugeht. Klar, im Idealfall sollte das Ganze ohne verschwundene Schlüssel und beschädigte Boxen ablaufen. Und Energydrinks sind für Radfahrer, die auf eine gesunde Ernährung achten, vermutlich auch nicht das Getränk der Wahl. Mineralwasser würde es auch tun – und natürlich Müsliriegel, Bananen oder Traubenzucker für die Radfahrer, die zusätzlich zur E-Bike-Ladung auch noch einen körperlichen Energieschub brauchen.

Viel Energie am Wochenende wünscht die Landkreisredaktion