Was den Rhein-Pfalz-Kreis in dieser Woche bewegt hat. Abseitiges, Skurriles und nicht ganz ernst Gemeintes aus den Dörfern.

Sozen-Plausch

Etwas mehr als 1,12 Millionen Euro war der Bescheid wert, den Innenminister Roger Lewentz (SPD) als „Geschenk“ am Donnerstag für Mutterstadts Bürgermeister Hans-Dieter Schneider (SPD) mitbrachte. Soviel schießen Land und Bund zur Sanierung der Turnhalle an der Pestalozzi-Schule dazu, die die Gemeinde rund 1,5 Millionen Euro kostet. Der Bescheid ist ein bescheidenes Stück Papier, das der Innenminister während seiner Amtszeit wohl schon hundertfach in rheinland-pfälzische Gemeinden brachte. Doch auf Mutterstadt scheint er sich besonders gefreut zu haben. Nicht, weil das Projekt so außergewöhnlich war. Oder Mutterstadt seit vielen Jahren von seinem Parteigenosse geführt wurde. Es war das Wiedersehen mit Hannelore Klamm (SPD), einstige Vizepräsidentin des Landtags und seine jahrelange Wegbegleiterin in der Mainzer Landespolitik. Laut und herzlich war das Hallo, bei dem der Bürgermeister ein wenig ins Abseits geriet. Doch das sah Schneider gewohnt gelassen. Kein Wunder, bei einem Millionen schweren Mitbringsel! Dafür überlässt man seiner Parteikollegin wohl sehr gern die Bühne. Die drückte natürlich auch ihre Freude über die großzügige Zuwendung aus, denn viel zu oft habe so eine mittelgroße Kommunen wie Mutterstadt nicht in Förderprogramme gepasst. Da zuckte der Minister kurz zusammen, er hatte ein Déjà-vu. Von gemeinsamen SPD-Mittagessen mit Kurt Beck in kleiner Runde: „Rechts saß immer Hannelore und hat mir genau diese Kassette immer wieder ins Ohr gedrückt“, erzählt er, fast ein bisschen traumatisch. Da habe er sich geschworen, als Minister irgendetwas dagegen zu tun – nur um endlich in Ruhe Mittagessen zu können. Politik wird eben nicht (nur) in Parlamenten gemacht.

Ein schönes Wochenende wünscht Doreen Reber