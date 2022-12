Was den Rhein-Pfalz-Kreis in dieser Woche beschäftigt hat. Kurioses, Abseitiges – und nicht ganz ernst Gemeintes aus den Dörfern.

Weihnachten: Innehalten

Weihnachten. Das Fest der Liebe. Es ist Zeit, kurz innezuhalten, zur Ruhe zu kommen. Für ein paar Tage mal nichts hören von Hackerangriff, Kita-Bedarfsplanung, Straßenausbauprogramm, zentralisiertem Feuerwehrgerätehaus, Steuerhebesätzen, Haushalt und und und. Davon hatten wir in den vergangenen Wochen zur Genüge. Jetzt ist es Zeit, ein paar wohlverdiente Tage im Kreis der Lieben zu verbringen, straffrei zu viele Kalorien zu sich zu nehmen und womöglich das eine oder andere Gläschen Rotwein mehr zu trinken, als man eigentlich vorgehabt hatte. Aber manchmal schmeckt’s einfach. Und wenn die Gesellschaft dazu noch nett ist ...

Das war’s jetzt also fast mit diesem Jahr. Wieder war’s nix mit „zurück zum Alltag“. Krieg in der Ukraine, Inflation, explodierende Energiepreise – manchmal könnte man echt verzweifeln. Und die Pandemie ist auch immer noch nicht vorbei.

Ob 2023 besser wird? Tja, das ist wie immer kurz vor dem Jahreswechsel die Gretchenfrage. Man weiß es nicht so genau. Es gibt ein paar Fixpunkte, an denen man sich entlanghangeln mag. Runde Geburtstage, private Feiern, Bürgermeisterwahl in Mutterstadt, Beginn der Spargelernte und so weiter. Klar, wenn hier im Rhein-Pfalz-Kreis ein Gemüse wächst, dann beendet das leider nicht das sinnlose Gemetzel, das lediglich ein paar Hundert Kilometer von hier stattfindet. Aber es gibt einem – so viel ist sicher – auch nächstes Jahr die Möglichkeit, einen kurzen Moment das Leben in der Region zu genießen.

Doch jetzt, liebe Leserinnen und Leser, genießen Sie erst mal Weihnachten. Es ist ja auch das Fest der Hoffnung. Richtig kritisch wäre es erst, wenn diese nicht mehr da wäre. Aber dieser Punkt taucht zum Glück in keiner Glaskugel auf.

In diesem Sinne wünschen wir, die Landkreisredaktion in der Lokalredaktion Ludwigshafen, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, besinnliche Feiertage und ein frohes Weihnachtsfest.