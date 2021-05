Was den Rhein-Pfalz-Kreis in dieser Woche bewegt hat. Skurriles, Abseitiges und nicht ganz ernst Gemeintes aus den Dörfern.

Hühnerstall: Erahnen

In Maxdorf will ein Landwirt einen großen Hühnerstall bauen. Zwischen 1000 und 1600 Legehennen sollen dort Platz finden. So ein Betrieb passe gut zum Dorf, ist aus den Reihen der örtlichen CDU zu vernehmen. Etwa, weil die Menschen in Maxdorf so engagiert sind und so aktiv, quasi herumrennen wie aufgescheuchte Hinkel? So ein Stall braucht natürlich Platz. Viel Platz. Auch das passt in diese Zeit der großen Pandemie, in der alle auf Abstand bedacht sind. Und weil dieser Tage die Ratsstuben vielerorts zu klein sind, suchen die politischen Gremien händeringend nach Ausweichquartieren. Ein Stall böte sich da ja an. Heu und Hühner für den Ortsgemeinderat. Nun lässt sich auch erahnen, warum die Stall-Idee so perfekt zum Ort passt. Gegackert wird in der Maxdorfer Politik schließlich auch ziemlich viel.

Hl. Antonius: Erscheinen

Was hat Karl Lauterbach (SPD), der ewige Corona-Mahner, der in dieser Seuchen-Zeit leider viel zu oft Recht behält, mit Maxdorf zu tun? Oder besser gesagt: mit der katholischen Kirche im Ort? Nicht viel, sollte manmeinen – bis auf etwas ganz Wesentliches, das er offenbar mit dem Namenspatron gemein hat. Die ZEIT hat den Gesundheitsexperten Lauterbach in einem Porträt in der aktuellen Ausgabe als „Besser-Wisser“ betitelt und beschreibt ihn als ein Zwitterwesen aus Wissenschaftler und Politiker, „das mit dem heiligen Antonius von Padua die Fähigkeit zu teilen scheint, an mehreren Orten gleichzeitig erscheinen zu können“. Was Maxdorfs Pfarrer Raimund Röther wohl zu diesem Vergleich sagt? Vielleicht erscheint Lauterbach ja demnächst spontan zum Gottesdienst – selbst, wenn er eine Einladung für eine TV-Talkshow hat. Also: Augen auf beim sonntäglichen Kirchgang. So lange er noch erlaubt ist.

Stadtrat: Erfrieren

Frisch ist es nun ganz schnell geworden, fast schon winterlich. Ist ja kein Problem in wohlgeheizten Räumen. Aber fest geschlossene Fenster in Räumen und Sälen, in den sich viele Menschen aufhalten (müssen)? Nee, das ist nicht drin in Pandemie-Zeiten. Schüler und Lehrer können da ein Liedlein singen mit klappernden Zähnen. Doch auch die Schifferstadter Stadtratsmitglieder mussten ihre Sitzung am Mittwoch leicht fröstelnd absolvieren, passenderweise in der Aula des Schulzentrums wegen des nötigen Abstands. Gerd Steigleder, der geschäftsführende Beamte der Stadtverwaltung, hatte zuvor fürsorglich darauf hingewiesen: „Die Aula ist gut gelüftet, bitte wählen Sie Ihre Kleidung entsprechend.“ Zwiebellook war angesagt. Tatsächlich sah man während der Sitzung immer mehr Ratsmitglieder ihre Schals und Jacken nach und nach wieder anlegen. Thomas Lorch (SPD) betonte bei seiner Wortmeldung, dass er seine langen Unterhosen aber noch nicht angezogen habe. Kleiner Trost: In der Waldfesthalle, in die der Rat an wärmeren Tagen ausgewichen war, wäre es noch kälter gewesen …

Ein schönes Wochenende wünschen Ulrike Minor & Sven Wenzel