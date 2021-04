Was den Rhein-Pfalz-Kreis in dieser Woche bewegt hat. Kurioses, Abseitiges – und nicht ganz ernst Gemeintes aus den Dörfern.

Freiheit

Über das merkwürdige Verhalten von Stadt- und Kreisbürgern in Corona-Zeiten lassen sich inzwischen ganze Bücher füllen. Oft ist es eine gewisse Inkonsequenz, die dem Beobachter auffällt. Etwa wenn Mitbürger ihre Nase einfach über dem Seuchenlätzchen tragen, anstatt sie mit unter den Mund- und Nasenschutz zu klemmen. Mund- und Nasenschutz! Das ist gegen die Regel. Aber leben wir nicht auch in einem freien Land? In einem freien Land mit Freidemokraten. Einer davon ist Jürgen Creutzmann, der noch Ende März so frei war, zu betonen, dass es völlig unverantwortlich ist, wenn sich Kreispolitiker in Corona-Zeiten im Kreisausschuss treffen. Und Creutzmann war so frei und blieb daheim. Zum letzten Kreistag vor den Sommerferien kam er aber. Mit der Zeit werden ja alle lockerer. Und freier. Selbst Freidemokraten. Um sich dann in der Sitzung ohne Mund- und Nasenschutz zu erheben und so wortgewaltig zu werden, dass man die Aerosole direkt frei durch die Luft schweben sah. Freiheit für alle eben. Bis zum nächsten Lockdown, wenn Freiheit schon bedeuten kann, dass man sich beim Toilettengang zwei Blatt Klopapier anstatt nur eines leisten kann.

Hoffnung

Zunächst einmal ein dickes „Entschuldigung“ an Klaus Weiler aus Fußgönheim. Der rührige Erste Ortsbeigeordnete hatte in der Geschichte über die Schnakenplage in Fußgönheim vor Kurzem spontan das Parteibuch gewechselt. Natürlich gehört Weiler nicht wie geschrieben der SPD an, sondern ist treues Mitglied der CDU. „Immer noch“, sagt er mit ernstem Unterton und verschmitztem Lächeln zugleich. Und das mit der Partei wird sich wohl auch nicht mehr ändern. Aber Fehler passieren – und wenn sie gedruckt sind, sind sie gedruckt. Deshalb ein zweites großes „Entschuldigung“ an Klaus Weiler. Denn womöglich haben wir ihn mit unserem Fauxpas um den verdienten Schlaf gebracht. Die ersten Anrufe gingen schon früh am Morgen bei ihm ein. Ob die Hinweise mit Sorge, Schadenfreude oder Hoffnung verbunden waren, ist aber nicht bekannt. Denn einer wie Klaus Weiler würde der Sozialdemokratie in Fußgönheim sicher ganz gut zu Gesicht stehen.

Ein schönes Wochenende wünschen Britta Enzenauer & Sven Wenzel