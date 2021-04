Was den Rhein-Pfalz-Kreis in dieser Woche bewegt hat. Skurriles, Abseitiges – und nicht ganz ernst Gemeintes aus des Dörfern.

Vernadelt

Als bekannt wurde, dass in Schifferstadt die Christbäume in diesem Jahr nicht eingesammelt werden, war die Aufregung riesengroß. Dass die Bäume bisher von freiwilligen Helfern abgeholt wurden und nicht von der Müllabfuhr oder dem Stadtservice, war vielleicht nicht jedem klar. Dass die Freiwilligen aus Sicherheitsgründen dieses Jahr die Aktion ausfallen lassen und zu Hause bleiben, sollte nachvollziehbar sein. Zu Hause bleiben ist schließlich das Gebot der Stunde. Ach was! Des Tages. Des Monats. Des Jahres? Doch das sieht nicht jeder so. Schon gar nicht, wenn deshalb keine Christbäume abgeholt werden. Prompt ging es los mit „die Stadt müsste ..., die Müllabfuhr müsste ...“ Die Mitteilung von Stadt und Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Kreises, seinen Baum doch bitteschön klein zu schneiden und in der Biotonne zu entsorgen, beim Wertstoffhof abzugeben, oder zerkleinert mit der nächsten Sammlung von Baumschnitt an den Straßenrand zu stellen – sorgte für weitere Empörung. All das scheint für manche Baumbesitzer völlig unzumutbar zu sein. Fest der Liebe? Das ist vorbei, sobald der Baum nadelt. Die Internet-Plattform, auf der sich diese Bürger ausgelassen haben, wurde gegründet mit der Idee, sich gegenseitig zu helfen. Aber Angebote, wie „ich bring meinen Baum weg, hab noch Platz im Auto“ oder Fragen wie „hat mal jemand eine gute Gartenschere?“, gab es dort keine. Die Anspruchshaltung entspricht der von Leuten, die Mülleimer im Wald fordern, damit sie ihre Coladosen wegschmeißen können. Die Idee, den selber mitgebrachten Müll auch selber wieder mitzunehmen, kommt diesen Leuten nicht. Und Christbäume? Ja, die sind doch auch irgendwie ins Haus gekommen ohne Hilfe „vom Staat“. Kurz und gut: Anstatt sich aufzuregen, dass eine Bequemlichkeit ausfällt, wäre das Finden von Lösungen sinnvoll. O Tannenbaum!

Verlegt

Es gibt Leihautos, Leihfahrräder, Leihomas, den Leihzins und die Leihbücherei. Und es gibt den Leihboden. Es ist nicht ein Leihboden. Es ist der Leihboden. Der Leihboden, den der Kreis immer dann auslegt, wenn es wichtig wird. Wenn Corona der Kampf angesagt wird. Wenn die Pandemie ausgerottet werden soll. Laminatoptik, Retrokaros und bunte Puzzlestücke tragen die Kreisbürger in eine bessere Welt. Sie bilden das Parkett für mehr Sicherheit. Gut, das klingt vielleicht etwas pathetisch. Praktisch gesehen schützt der Leihboden den Untergrund der Schifferstadter Kreissporthalle, die gerade Impfzentrum ist. Im Frühjahr lag er in der Mutterstadter Rundsporthalle, die zu dieser Zeit Corona-Ambulanz war. Und damals hätte Landrat Clemens Körner beinahe einen fatalen Fehler gemacht. Er wollte Laminatoptik, Retrokaros und bunte Puzzelstücke nach Auflösung der Ambulanz versteigern. Dann hätte der Kreis jetzt ohne Leihboden da gestanden. Ohne den Leihboden. Ohne Sicherheitsparkett. Ohne Brücke in eine bessere Welt. Und dahin wollen wir – alle.

Verabreicht

Nur noch eine schnelle Anmerkung, falls Ihnen im Ruhebereich des Impfzentrums, nach Verabreichung des Serums, ein bisschen komisch wird. Das ist nicht der Impfstoff. Das sind die grellen Farben und psychedelischen Muster des Leihbodens ...

Ein friedvolles Wochenende