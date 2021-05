Was den Rhein-Pfalz-Kreis in dieser Woche beschäftigt hat. Kurioses, Abseitiges – und nicht ganz ernst Gemeintes aus den Dörfern.

Pech gehabt

Können Sie sich noch an den armen, wärmebedürftigen Storchenmann erinnern, der aus Altrip auszog, um in der Sonne zu baden. Seine Frau hatte keine Lust auf Urlaub im Süden und blieb im Nest hocken. Das mal ganz für sich alleine zu haben, fand sie erst schick, dann langweilig. Der Winter war einsam und kalt. Da kam ein Typ angeflattert. Gut sah er aus, gesellig war er und Zeit hatte er auch. Die Altriper Storchendame lachte sich einen Lover an. Schnabelreiben auf dem Dach. Kuscheln im Nest. Bis Ende Januar ging das alles gut. Dann kehrte der Gatte mit dem sonnigen Gemüt zurück. Und es umwölkte sich just in der Sekunde, als er da den Nebenbuhler neben seiner Herzensdame sitzen sah. „Da brat’ mir einer einen Storch“, sagte er sich. Reckte den Schnabel. Und griff an. Nach kurzem Kampf hatte er den Nebenbuhler in die Flucht geschlagen, Frau und Nest zurückerobert. Das berichtete uns Storchenbeobachterin Anja Bretschneider. Ein Happy End. So schien es. Wir atmeten erleichtert auf. Um so härter trafen uns nun die neuesten Nachrichten aus Altrip: „Der Winterlover hat sich seine Geliebte zurückerobert“, schreibt Anja Bretschneider. Das Gelege des Ehepaares hat er zerstört und rausgeworfen. Er hat sich die Storchendame geschnappt, mehr als nur geschnäbelt – und, tja, sie zum Brüten gebracht. Brüten dürfte aber auch Ehemann Nummer eins mit dem sonnigen Gemüt. Darüber, was genau falsch gelaufen ist. Was ist eigentlich aus ihm geworden? Trägt er noch die Sonne im Herzen? Oder hadert er inzwischen mit seinem Ausflug in den Süden? Dem Leben? Und der Liebe? Wir warten auf neue Nachrichten aus Altrip ... Gute, bitte!

Glück gehabt

Und noch eine besondere Vogel-Geschichte hat sich in dieser Woche im Rhein-Pfalz-Kreis zugetragen – eine mit einem hoffentlich glücklichen Ausgang. Glück gehabt hat er ja zunächst schon einmal, der junge Turmfalke, der da am Donnerstagabend, am Feiertag Christi Himmelfahrt, einsam und bedröppelt an einem denkbar ungünstigen Standort saß – dem Seitenstreifen der vielbefahrenen Autobahn 61 bei Dannstadt. Glück gehabt hat er deshalb, weil mehrere tierliebe Autofahrer sich bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim gemeldet und auf den kleinen Greifvogel hingewiesen haben. Und Glück gehabt hat er auch, dass ihn bis zum Eintreffen der Beamten kein flotter Fahrer gänzlich erwischt hat. Irgendwas muss ihm aber vorher schon passiert sein. Die Polizisten konnten das Tier einfangen, das nach ihren Angaben augenscheinlich verletzt war und keinen nennenswerten Fluchtreflex gezeigt habe. Vielleicht hat er die Beamten mit den dicken Handschuhen – zum Schutz vor scharfem Schnabel und ebensolchen Krallen – als Freunde und Helfer erkannt. Sie haben den Jungvogel einem Mitarbeiter der Greifvogelstation Haßloch übergeben. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass der Turmfalke auch weiterhin Glück hat, und gute Besserung wünschen.

Ein glückliches Wochenende