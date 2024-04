Nach Herzenslust Instrumente ausprobieren und dazu noch zahlreiche Vorführungen erleben – beim Musikschultag der Kreismusikschule am Samstag, 13. April, können wieder zahlreiche junge Abenteurer die Welt der Musik für sich entdecken, heißt es in einer Ankündigung der Kreisverwaltung. In der Aula der Realschule plus im Schulzentrum Schifferstadt gibt es von 10 bis 14 Uhr ein buntes Programm. Auf der Bühne werden etwa die Streicherkids, das Jugendblasorchester „Bläsermoove“ oder das Posaunenensemble zeigen, was sie können. In den Klassenräumen der Schule werden derweil verschiedene Instrumente vorgestellt. Außerdem können die Besucher bei der Rasselbande, den Musikmäusen und den Notenwichteln mitmachen und schauen, was ihnen gefällt. Die Gäste können auch bei einem Musikquiz mitraten und Preise gewinnen, außerdem gibt es Infostände zur Musikschule sowie zum Förderverein. Die Cafeteria lädt die Besucher zur Stärkung zwischendurch ein. Angebote der Musikschule finden Interessierte auch in Internet unter www.rhein-pfalz-kreis.de/bildung-kultur/musikschule