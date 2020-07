Der Name der Wegwarte ist Programm, denn mit ihren himmelblauen sternförmigen Blüten scheint die Pflanze an trockenen und nährstoffreichen Wegrändern wartend Ausschau zu halten.

„Es gibt viele Märchen über die Wegwarte“, weiß die zertifizierte Landschafts- und Naturführerin Margarete Durand aus Großniedesheim, „und alle handeln von Liebespaaren“. Das Schema „Mann muss fort, Frau bleibt zurück und wartet“ hat Heidedichter Hermann Löns besungen, und Novalis sieht in seinem Roman „Heinrich von Ofterdingen“ in der Pflanze mit dem wissenschaftlichen Namen Zichorium Intybus die blauen Äuglein eines verwunschenen Burgfräuleins. Seither gilt die Wegwarte manchen als reales Vorbild für die „blaue Blume“ der Romantik.

Hosenbienen sind ihr am liebsten

Zur Familie der Korbblütler (Asteraceae) gehörend ist die auch Zichorie genannte Wegwarte mit Gemüsesorten wie Chicorée und Radicchio verwandt. Als Pionierpflanze ist der Tiefwurzler oft früh dran bei der botanischen Besiedlung von Naturarealen. Die blauen Blüten richten sich nach dem Sonnenstand, gehen morgens auf und abends zu. Gerne lässt sich die Wegwarte von Hosenbienen und Schwebfliegen bestäuben.

Ihre jungen Laubblätter erinnern an Löwenzahn, sind winterhart und schmecken im Salat angenehm bitter und saftig. Auch Stängel, Blüten und Wurzel sind essbar. Wie alle bitter schmeckenden Kräuter wirkt auch die Wegwarte magenberuhigend und verdauungsfördernd und wird – als Tee und Tinktur – bei Magen-, Darm- und Leberleiden eingesetzt.

Magische Wirkung

Schon die alten Ägypter schätzten die Zichorie. Sie kultivierten sie als Salatpflanze und für Heilzwecke und schrieben ihr allerlei magische Wirkungen zu, von Unverwundbarkeit und Unbesiegbarkeit bis zu Liebeszauber.

Das Besondere an der Zichorie ist ihre spindelförmige Wurzel. In ihr reichert die bis zu 1,50 hoch wachsende Pflanze Inulin an, ein Reservekohlenhydrat und präbiotischer Ballaststoff. Er nützt Diabetikern und allgemein der Darmflora. Im 18. Jahrhundert, als das Kaffeetrinken in Mode kam, die exotischen Röstbohnen jedoch fürs einfache Volk teurer Luxus waren, begann der Siegeszug der gerösteten und gemahlenen Zichorienwurzel als Kaffeeersatz, „Muckefuck“ genannt. Weiterkultivierte Wegwartenwurzeln machen bis heute im Caro-Kaffee und anderen koffeinfreien Kaffeealternativen Karriere.

