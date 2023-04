Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hans Ackermann aus Otterstadt möchte in seinem Heimatort seniorengerechte Wohnungen bauen. Dafür hat er 2018 ein Gebäude gekauft, das sich nahezu in perfekter Lage für ein solches Projekt befindet: in der Ortsmitte, neben dem Ottermarkt und in der Nähe von Ärzten. Allerdings berichtet er von Problemen mit der Kreisverwaltung.

Hans Ackermann hat das Haus in der Lindenstraße 2018 von seinen Cousins gekauft. Es liegt direkt neben dem Ottermarkt – der Supermarkt gilt als einer von Otterstadts Treffpunkten