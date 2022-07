Das Architekturbüro Diehl hat neun Varianten für die Erweiterung der Grundschule Süd und zwei Varianten für die Erweiterung der Sportanlagen erstellt. Die Kosten beziehen sich auf die (günstigeren) Preise von 2020. Variante eins: Zwischenbau zwischen dem Verwaltungstrakt der Grundschule und dem Mensa-Pavillon, Kosten: 8,7 Millionen Euro. Geringe Auswirkungen auf den laufenden Schulbetrieb.

Variante zwei: Erweiterung des laut Diehl stark renovierungsbedürftigen Hauptgebäudes durch einen Zwischentrakt. Kosten: rund 8,9 Millionen Euro. Variante drei: Abriss der ebenfalls sanierungsbedürftigen drei Pavillons in Richtung Jägerstraße und zweigeschossiger Neubau. Kosten: 9,4 Millionen Euro. Variante vier: Abriss Hauptgebäude und zweigeschossiger Neubau. Kosten: zehn Millionen Euro. Variante fünf: Anbau an das Hauptgebäude in Richtung Schulhof. Kosten 8,2 Millionen Euro.

Variante sechs: Bau eines zusätzlichen Gebäudes. Kosten: 8,9 Millionen Euro (ohne Grundstück). Dafür steht aber kein Gelände zur Verfügung. Variante sieben: Zwei der Pavillons abreißen und dort einen Neubau errichten. Kosten 9,2 Millionen Euro. Variante acht: Neubau der Salierschule und Nutzung des vorhandenen Gebäude für die Grundschule. Dies sei nicht realisierbar. Variante neun: Sporthalle abreißen und dort dreigeschossiger Neubau. Kosten 9,7 Millionen Euro (bei heutigen Baupreisen mindestens 15 Millionen Euro). Diese Variante ist nach Angaben des Architekten am wirtschaftlichsten.

Sportstätten: Sporthalle sanieren und erweitern (Kosten etwa 6,3 Millionen Euro), oder Sportstätten und Pavillons abreißen und neue Sportstätte bauen (6,3 Millionen Euro), bei derzeitigen Baupreisen inzwischen etwa zehn Millionen Euro.