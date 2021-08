„Radeln für ein gutes Klima“ ist das Motto der Stadtradel-Aktion, an der sich im Rhein-Pfalz-Kreis alle Kommunen beteiligen. Sie findet vom 6. bis 26. September statt. Dabei steht der Spaß im Vordergrund, gleichzeitig soll CO 2 eingespart werden. Wer mitmachen will, registriert sich in der Stadtradel-App oder im Internet unter www.stadtradeln.de/rhein-pfalz-kreis unter der Heimatkommune. In der Verbandsgemeinde Rheinauen haben sich laut Internetseite 18, in der VG Römerberg-Dudenhofen bereits 154 Radler registriert. Nach Angaben von Bernhard Steigleider (SPD) und Klimaschutzmanagerin Stefanie Kuß, die die Aktion koordinieren, gibt es in der VG Römerberg-Dudenhofen am Samstag, 28. August, Infostände, an denen ebenfalls eine Registrierung möglich ist. Diese stehen von 10 bis 12 Uhr in Harthausen am Netto und in Dudenhofen am Rewe-Markt sowie von 13 bis 15 Uhr am Edeka in Heiligenstein. In Hanhofen ist am Donnerstag, 2. September, von 17 bis 19 Uhr am Restaurant „Zur Pfalz“ eine Registrierung möglich. Die Abschlussveranstaltung der VG mit Prämierung ist für 27. Oktober vorgesehen. Stadtradel-Star Denis Endres hat im Aktionszeitraum 2020 gut 1500 Kilometer zurückgelegt.