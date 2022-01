Der Deichstreit bei Otterstadt zeigt, wie schwer es ist, zahlreiche Interessen unter einen Hut zu bekommen. Das Ziel ist jedoch ganz klar.

Bei der Frage, ob der Deichabschnitt bei Otterstadt neu gebaut wird, geht es um Naturschutz auf der einen und die Interessen der Landwirte auf der anderen Seite. Wer auf dem Deich unterwegs ist, der teils durch einen asphaltierten Weg bedeckt ist, fragt sich, was am danebenliegenden Rasen so schützenswert ist, dass der Abschnitt dafür gleich neu gebaut werden muss und dadurch die Landschaft zerschnitten wird. Kurioserweise lässt gerade das Bundesnaturschutzgesetz nichts anderes zu. So verfahren, wie die Situation ist, wird letztlich wahrscheinlich das Oberverwaltungsgericht entscheiden. Im Grunde ist das Ziel aber klar vorgegeben: ein adäquater Hochwasserschutz, um Menschen zu schützen und ein im schlimmsten Fall bei einem Deichversagen an der Stelle berechnetes Schadenspotenzial in Höhe von rund 100 Millionen Euro zu verhindern.