Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise stand zu befürchten, dass der Sommerurlaub in diesem Jahr komplett ins Wasser fallen muss. Ganz so schlimm ist es dann doch nicht gekommen, doch für Reisebüros im Speyerer Umland ist immer noch Ausnahmezustand – zumal sich die Lage in den Urlaubsländern ständig ändert.

An Arbeit hat es Sonja Schön in den vergangenen Monaten trotz Corona nicht gemangelt: „Wir haben uns mit Umbuchungen und Stornierungen herumschlagen müssen“, sagt die Inhaberin des Römerberger Reisebüros Schön. Das bestätigt auch Steven Mathes von der Lingenfelder Reiselounge: „Wir hatten das drei- bis vierfache an Arbeit“, berichtet er. „Geld bekommen wir aber keins.“ Im Gegenteil hätten Provisionen zurückgezahlt werden müssen.

Seit Mitte März hat Mathes rund 60 Prozent der gebuchten Reisen stornieren müssen. Auch Sonja Schön musste die fürs Frühjahr geplanten Reisen rückabwickeln. Die Stornierungen hätten aber glücklicherweise kaum die Hauptreisezeit im Juli und August betroffen. Viele Stammkunden hätten abgewartet und könnten nun in den geplanten Urlaub fahren. Andere hätten direkt für das kommende Jahr gebucht.

In Europa viel möglich

Ein großes Problem ist laut Schön und Mathes aktuell die Erreichbarkeit der Veranstalter. Sie müsse sich morgens um zehn in die Warteschleife einwählen und dann teils stundenlang warten, bis jemand abnimmt, berichtet Schön.

Nachdem der Reisebetrieb zwischenzeitlich komplett eingebrochen war, werde seit Mitte Juni wieder gebucht, berichtet die Römerberger Reisebüro-Inhaberin. Reiseziele in Deutschland seien sehr stark gefragt. Doch Zimmer und Wohnungen an der Küste seien nur schwer zu bekommen. Schön rät daher momentan eher nicht zum Urlaub an Nord- und Ostsee. „Es besteht die Gefahr, dass man gar nicht an den Strand kommt. Teilweise werden wegen des großen Ansturms an Tagestouristen die Strände zugemacht“, sagt sie. Etwas anderes sei es freilich, wenn man einen festen Strandkorb gebucht habe.

Das europäische Ausland hält sie daher momentan für die bessere Wahl – obwohl sich in den vergangenen Tagen die Lage in manchen Ländern wie Spanien oder Kroatien wieder verschärft hat. „Die spanischen Inseln, Griechenland, Kroatien, auch Bulgarien – eigentlich ist alles machbar, was Europa betrifft“, sagt die Reisebüro-Leiterin. Und auch ihr Lingenfelder Kollege berichtet: „Auf den Balearen oder in Griechenland lassen sich momentan tolle Schnäppchen machen.“

Freilich müsse auch sichergestellt sein, dass die Flüge stattfänden und die Hotels geöffnet seien, sagt Schön. Auch die Einreisebestimmungen gelte es vorher zu studieren. So verlangen Spanien und Griechenland aktuell die Vorlage eines individuellen QR-Codes. Und dann sei da natürlich noch der Flug selbst, den es mit Mund-Nasen-Schutz zu absolvieren gilt. Mit Flughafen-Aufenthalt könnten das schon mal mehr als sechs Stunden mit Maske sein.

Von den Urlaubsorten selbst haben Schön und Mathes bislang allerdings nur positive Rückmeldungen von „ihren“ Urlaubern. „Die meisten finden es vor Ort total entspannt“, sagt Schön. Und Steven Mathes hat gerade Fotos von Kunden, die auf Mallorca Urlaub machen, bekommen: „Die sind glückselig“, sagt er. Nur die An- und Abreise sei eben ein wenig anstrengend, berichtet Sonja Schön, die Ende Juli selbst für einige Tage Urlaub machen und den eigentlich für Mai geplanten Kroatien-Trip nachholen will. Mundschutz sei in den Hotels in der Regel nur in der Lobby oder auf dem Weg zum Tisch im Restaurant vorgeschrieben. Es gebe meist auch ein Büffet – nur eben ohne Selbstbedienung. An den Stränden sei alles normal. „Im Mai hat man noch die Welt verrückt gemacht, dass es künftig Plexiglaswände an den Stränden gibt“, erinnert sich Schön. So sei es dann letztlich doch nicht gekommen.

Existenzangst in der Branche

Fernreisen seien derzeit allerdings immer noch nicht möglich. Auch die Türkei und Ägypten kämen wegen der Reisewarnungen nicht in Frage. Darum, dass sie plötzlich im Urlaubsland festsitzen, müssten sich die meisten deutschen Urlauber keine Sorgen machen, sagt Schön. „Außenminister Maas und Gesundheitsminister Spahn haben den Leuten regelrecht Angst gemacht, dass es keine weitere Rückholaktion für Deutsche im Ausland geben wird.“ Allerdings gelte das nur für Individualurlauber. „Individualreisen würde ich deshalb derzeit nicht empfehlen, auch wenn die Pauschalreise vielleicht mal 50 Euro mehr kostet“, sagt Schön. Bei Pauschalreisen sei der Veranstalter verpflichtet, die Urlauber zurückzuholen. Und natürlich werben die Reisebüro-Inhaber auch dafür, bei ihnen und nicht im Internet zu buchen: „Wer online gebucht hat, dem können wir im Zweifelsfall nicht helfen“, sagt Mathes.

Beide Reisebüro-Leiter sind überzeugt, dass sie die aktuelle schwierige Lage wirtschaftlich überstehen, aber sie sehen die Nöte in der Branche: „Viele Reisebüros haben Existenzangst“, weiß Schön. Und Mathes sagt: „Wir werden durchhalten, aber 70 Prozent der Reisebüros wird es nach dem Ende der Krise nicht mehr geben.“