Frau Holle und das Vertrauen in die Zukunft

Wie’s am vorledschde Sunndaach endlisch mol so rischdisch gschneit hott – also wennigschdens ä bissl mol so rischdisch – do hänn net nur die Kinnerherze heher gschlache. Mir Flachlandpälzer hänn uhne mit de Wimbre ze zucke ’s Audo aus de Garage gfahre un aus de hinnerschde Regaleck de alde Familieschlidde rauskholt. Schnell sin mid’m Handfeescher ä paar Schbinnewewe abgekhert worre un selbscht ä neies, reißfeschdes Sääl war ruckzuck dragekniwwlt.

Korz druff war’n sämdlische Kinner un Enkelscher so dick un fescht in Schneeaziesch vepackt un veschniert, dass mer se grad so ach uff de Poscht hätt abgewwe känne. Awwer dess wollt jo zem Glick käner. Nä, all sin se Rischdung Wald un Feld gepilschert, um ihrm Noochwuchs endlisch mol widder ze zeische, wie wunnerschä so ä Schliddefahrt is. Iwwerall an de Weesche hott mer luschdische Schneefigure fotografiere kenne – ach, wann so manscher Schneemann net greeßer wie än halwer Meder hott werre kenne, weil’s am Enn doch äfach furschbar wennisch Schnee gewesst is.

Trotzdemm war’s äfach herrlisch – bis dann schunn um die Middachszeit ’s Thermomeder immer weider in’s Plus hochgekrawwelt is. Nur noch an ganz schaddische Ecke hott mer die Schbure vun de Fraa Holle endecke kenne. ’S war schunn ä bissl schad – grad ach fer die Kinner! Der schäne weiße Schnee war wie än korzer Schbuk ruckzuck vebei.

Awwer was macht do än gschdannener Pälzer? Schdoisch zieht er sei Enklscher iwwer die nasse Waldweesche hääm, die Kufe voll mit Rotäscheblädder. Leischt is annerschder. Awwer statt iwwer denn schwere Schlidde ze murre strahlt er die Kinner a un määnt laut un voller Zuvesischt: „Was schä is, kumt widder!“

Wie’s jetz noch viel määner wie ledschdie Woch gschneit hott – was määnener, an was isch do gedenkt hab? Rischdisch: an de Schnee vun geschdern un denn wunnerbare Schbruch: „Was schä is, kumt widder!“ Die Vorschdellung gfallt mer. Un es gibt so viel schäne Sache, die wu mir all schunn erlebt hänn. Also – isch wär bereit!

Die Kolumne