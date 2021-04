Guck mol do: Von geflügelten Worten und einem Kanarienvogel

Vor rund fuffzeh Johr war isch mit Abschdand die bescht Audofahrerin iwwerhaubt. So jedenfalls war’s domols uff denne riesegroße Warnschilder uff de Audobahne gschdanne: „Sie fahren mit Abstand am besten“. Misch hott der Schbruch dief beeidruckt. Er war witzisch un clever un hott genau ins Schwarze vun meim Audofahrerherz gedroffe. Bei mir is dess Seelefudder uffgange.

Die Daache do muss isch immer widder an die alde Schilder denke. Iwwerall begeeschnet mer dess Wortschbiel vun domols. Neierdings bin isch segar „Mit Abstand der beste Kunde“. Do muss isch allerdings zugewwe, dass dess nie mei Ziel gewesst is un isch schlaachardisch s’Iwwerleesche afang, ob isch ze viel Geld ausgebb. Egal wie – dess Wort „Abstand“ werrd noch lang unsern Alldaach beschdimme. Um so schäner isses im Moment, wammer mol ganz noh an ebbes dra is. Wammer ebbes Wildfremmes beriehre un schbiere kann odder aus allerneggschder Näh bedrachde derf.

Am Samschdaachowend is uns än rischdisch goldischgähler Kanarievochel zugfloche. Der hott zwitschernd uff jedie Abschdandsreschelung vezischt un glicklisch un zefriede die Nacht bei uns vebrocht. Glei am Sunndaach hämmer än rischdisch guuder Blatz fer’n gfunne. Wahrscheins „mit Abstand“ de beschdmeegligschde Blatz fer än Kanarievochel iwwerhaubt. Dess mit demm „Abstand“ werre mer noch lang riwwle. Grad wie die Gschicht vum Kanarievochel. Allesamt uff ihr Art – gfliggelde Werrder …

Die Kolumne