Ach wann isch werrklisch kän Ruf als Partyleb hab: in de ledschde Woche hämmer doch die Mensche gfehlt. Zeminnescht ä paar änzelne, die wu isch in mei Herz gschlosse hab. Isch hätt se so gern mol in de Arm gnumme, fescht gedrickt, zärdlisch iwwer de Ricke gschdräschlt odder ihne zeminnescht mol mit emme herzhafde „Jetzt awwa“ äni gebumbt.

Weil dess alles net meeglisch war, hawwisch beinoh ä bissl neidisch an die Meis uffem Feld denke misse. Wie die sisch so ganz enschbannt zu jeder Daaches- un Nachtzeit ananner kuschlen un sisch vun Vire un so Zeisch ubeeiflusst Nas an Nas bschnubbre lossen. Uvemummt steert se um ihr Schnuss rum nix wu se an de Schnurrhoor zobbelt un sie kennen ihr goldisches Mausegsischdl frei in de Wind strecke.

Wie isch die Daache dann am Niederwieseweiher war, hänn sisch außer mir noch knabb dreißisch Sterch, Sticker zeh Graureiher, ä paar Silwerreiher, Rot- und Schwarzmilane, Turmfalke un Bussard fer die Meis indressiert. Isch war schwer beeidruckt vun denne große Veggel: vun ihrer Luscht am Fliesche un vun ihrm ubännische Jachtdrieb. Die hänn die Meis uff ä ganz annerie Art wie isch gern khabt un hänn sisch uff denne hekdargroße frisch abgeernde Felder änie nooch de anner geangelt.

Isch bin ä paarmol higfahre um mer dess Schauschbiel immer widder azegugge. Hott sisch der Vochel erscht ämol fer ä Maus enschiede un sischer rausgsucht, hott’ se kaum ä Chance khabt. Die ganze Artgenosse – allminanner – war’n ruckzuck stifde un sie war uff demm riesische Acker vun äner Sekund uff die anner schlachardisch mausemudderseeleallänt.

Wann iwwer uns Mensche so än diefer schwarzer Schadde hiefeescht, helfe mer uns geescheseidisch: Mir vesuchen mitnanner, denn Schadde ze vetreiwe. ’S gelingt uns net immer. Awwer mir vesuchen’s! All zamme! Mei Lewe als Maus – vorerscht zeminnescht – aus!

Die Kolumne