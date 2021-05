Guck mol do: Wie uns eine App unser wahres Ich verrät

Isch wääß noch, wie isch ä Grundschulkind war un mir unser erschdes Telefon kriggt hänn. Heit is die alt vierstellisch Nummer vun domols schunn zisch Johre nimmie gildisch – awwer isch kann se immer noch ausewennisch. Wammir heit so zammesitzen, seh isch in meiner Phandasie manschmol newer all denne Handys uffem Disch mein vestaabde vieräzwanzischbännische Brockhaus mit debei ligge. Vor fuffzisch Johr war dodrin die ganz Welt erklärt. Heit is de Goldschnitt halwer abgschabt un fer die Apps uffem Handy bleibt schiergar kä Frooch aus unserm Kosmos uhne Antwort. Klar – mei vierstellischie Telefonnummer vun annodunnemols hott noch kännie rausgfunne. Awwer alles in allem sin die Dinger bisweile ä eschdie Hilf.

Die ledscht App, die bei uns fer Furore gsorscht hott, hott Vochelstimme uffgnumme un dann de Name vum Vochel verrood. Uff meim uralde Handy is die gar net geloffe, awwer unner meine Freundinne war die App ruckzuck de absolude Renner. Afangs war se schwer ze bediene un mir hänn zisch Testuffnahme mache misse. Weil awwer net immer grad än Vochel sei Beschdes gewwe hott un mir dess viele Waade ze lang worre is, hawwisch korzerhand bschlosse de Gugguck ze gewwe. Isch war begeischdert vun meinere Vorschdellung un die App hott sisch halwer dumm gereschelt. Dann awwer hott se stolz mitgedäält, dass do ewe än Singschwan ze heere war. Isch hab misch änerseits halwer dootgelacht – war awwer minneschdens genauso eigschnabbt! Singschwan!? Wann isch Gugguck ruf, is normalerweis jeder rischdische Gugguck hie un weg un gibbt mer die ganz Zeit iwwer Antwort. Mei Freundin awwer hott sisch schier gar nimmie beruischt. Also, hawwisch gsacht un mein Singschwanehals in die Heh gschdreckt, mach du. Un isch muss zugewwe: als Gugguck hätt isch misch glatt in se veliebt! Wie die App awwer mit Reschne ferdisch war, war bei uns alle zwä Ruh im Kadong: Mit dicke Buchstawe war gschdanne, was do ewe ze heere war: HOMO SAPIENS

Bleibt die Frooch: bin isch als Gugguck de bessere Vochel odder sie als Gugguck de bessere Mensch…uff jeden Fall – un dess is doch werrklisch de Hammer – bin isch als Mensch de bessere Singschwan!

Die Kolumne