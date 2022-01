Banane – odder, wie mer so rischdisch schä alsmol ze heere kriggt: Boahnoahne – sin werklisch ä wunnerbarie Frucht. Wann isch mer unser Vehältnis zu denne krumme Dinger aguck, dann sin die glaawisch schunn im Grundgsetz als Menscherescht uffgfiehrt. Hott de Mensch Banane, is „Alles Banane“, was so viel hääßt wie „Es is alles guud“ un de Mensch fiehlt sisch wohl.

Dumm is es immer nur, wann’s em Mensch zu wohl is. Do geht er mol gern uffs Eis – odder es fallt em sunscht ebbes Dabbisches ei. Grad, wie demm seltsame Exemblar, wu jeden Daach sei Bananeschal uff ä Vekehrsinsel schmeiße duut. Seit Monate kammer uzählische vun denne Dinger in sämdlische Komboschdierungsschdadie bewunnere: vun ganz vedriggeld-schwarz iwwer diverse Brauntön bis zu fleggisch-gähl. Erscht wunnert mer sisch, velleischt ärschert mer sisch un ab un zu greift jemmand vun Auße ins Gschehe ei. Do werrn dann sämdlische Schale weggerammt odder missbillischend zu emme Bananeschalehaufe zammegekehrt.

„Is dess Kunscht?“

Alles nitzt nix – es kummen uverdrosse immer neie Schale dezu. Vun doher braucht mer sisch die Frooch „Is dess Kunscht odder kann dess weg“ erscht gar net ze schdelle: Unsern Beuys fer Arme sorscht reschelmäßisch fer Noochschub. Awwer mer soll net läschdre – am Enn steht do än ganz Großer dehinner. Än Kinschdler, der wu sisch bschdännisch un engagiert uverdrosse an seim polidische Statement abschafft: Wehe unserm Deitschland, dess wu uffem beschde Weesch zu änere Bananerebublik is! Vor dere Megabotschaft zieh isch nadierlisch mein Hut. Un grad die Kunscht muss jo phandasievoll, mit Humor un vun mir aus ach mit Komboscht immer widder de Finger in die Wunde legge, wann’s um unser Demogradie un Freiheit geht. Nur, ob dodefor ausgereschlt ä ubedeidendes Vekehrsinselsche an de L532 zwische Schiwwaschdadt un Igglem de beschde Blatz is? Isch glaab’s net. Am Enn will er dann doch velleischt gar nix anneres, wie ganz banal sein Mill loswerre. Dess wär dann allerdings „völlig Banane“! Is kä Mundart. Awwer sein Dreck äfach uff die Schdrooß ze schmeiße – dess i a kä Art.

Die Kolumne

Was man alles im Rhein-Pfalz-Kreis sehen, erleben und hören kann, das beleuchtet „uff Pälzisch“ die Schifferstadter Mundartautorin Ute Zimmermann in der monatlich erscheinenden Kolumne „Guck mol do“.