Im Gegensatz zu Deutschland lief in Weißrussland das öffentliche Leben trotz Corona fast normal weiter. Das könnte ebenso schlimme Folgen haben wie die Waldbrände rund um Tschernobyl, wo sich vor 34 Jahren eine Atomkatastrophe ereignete. Der Römerberger Paul Neumann hat gute Kontakte in das Land.

Fast überall auf der Welt sind die Fußballstadien leer. Doch in Weißrussland rollt weiter der Ball. Auch Schulen sind offen und Restaurants empfangen Gäste. Kurz: Das Land pflegt einen sehr laxen Umgang mit der Corona-Pandemie. Präsident Alexander Lukaschenko spielt dabei eine zentrale Rolle: Er verglich das Virus mit einer normalen Grippe. Auch Verschwörungstheorien, das Virus sei von Menschenhand gezüchtet, um sich Wettbewerbsvorteile zu schaffen, hat er schon öffentlich verbreitet.

„Offiziell erfährt man nicht viel, da wird von einer ,Corona-Psychose’ gesprochen. Die Leute sind aber gut informiert durch das Internet“, berichtet Paul Neumann. Der Berghausener organisiert seit Jahrzehnten Erholungsaufenthalte für weißrussische Kinder, die als Folge der Tschernobyl-Katastrophe 1986 gesundheitlich beeinträchtigt sind, in Römerberg.

Fußballspiele fänden tatsächlich statt. Auch die Schulen in dem osteuropäischen Land seien geöffnet, allerdings sei es den Eltern derzeit freigestellt, ob sie ihre Kinder dort hinschicken. Großveranstaltungen würden hingegen mittlerweile auch in Weißrussland abgesagt. Die Gottesdienste zum orthodoxen Osterfest hätten stattgefunden. „Allerdings hat die Geistlichkeit empfohlen, zu Hause zu bleiben“, sagt Neumann. Mittlerweile sehe man auch immer mehr Leute mit Atemschutzmasken, gibt er die Berichte von Bekannten aus dem osteuropäischen Land wieder. Das Bewusstsein für die Gefahr durch Corona wachse.

Bis gestern ist die Zahl der positiv Getesteten in Weißrussland auf fast 9000 gewachsen – Tendenz stark steigend. Rund 60 Menschen sollen an Covid-19 gestorben sein. „Die Leute haben große Angst und trauen den offiziellen Angaben nicht“, glaubt Neumann. Der Grund für das Verharmlosen von Corona sei wahrscheinlich vor allem wirtschaftlicher Natur: „Es ist ein armes, von Landwirtschaft geprägtes Land. Einen Lockdown kann es sich nicht leisten.“ Die meisten Leute gingen deshalb normal zur Arbeit.

Waldbrände bei Tschernobyl

Zur Corona-Pandemie tritt momentan noch ein weiteres Problem: Rund um das frühere Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine kurz hinter der Grenze brennen die Wälder. Es gibt Berichte über radioaktive Wolken. „Offiziell hat es keine erhöhte Radioaktivität gegeben und alles ist im grünen Bereich“, berichtet Neumann. „Das glauben die Leute aber nicht“, sagt er.

Die Brände und die Corona-Pandemie weckten Erinnerungen an die schlimme Zeit vor mehr als drei Jahrzehnten: Am Sonntag vor genau 34 Jahren ereignete sich die Atomkatastrophe von Tschernobyl, deren Folgen durch den nuklearen Fallout vor allem Weißrussland zu spüren bekam. „Die Angst steckt noch in den Leuten drin“, sagt Neumann. Dass momentan wieder manche Orte abgeriegelt seien, verstärke dieses Gefühl.

Keine Kinder zu Besuch

Die aktuelle Lage bedeutet für den Römerberger Tschernobyl-Kreis, dass in diesem Jahr voraussichtlich keine Kinder aus den damals verstrahlten Gebieten in die Pfalz kommen können. Paul Neumann organisiert solche Besuche mit seinen Mitstreitern seit fast 30 Jahren. Auch in diesem Sommer wäre der 76-Jährige gerne wieder Gastgeber für eine Kindergruppe gewesen. „Aber das wird wahrscheinlich nicht möglich sein“, sagt er. „Wir werden es wohl auch nicht nachholen können, weil im September in Weißrussland die Schule wieder beginnt.“ Dass die Hilfsaktion, die schon länger zu kämpfen hat, genügend Gasteltern zu finden, durch die Zwangspause ganz einschlafen könnte, glaubt Neumann nicht – zumindest nicht in Römerberg. „Es ist schon denkbar, dass einige Hilfskreise aufhören“, sagt er. „Wir machen hier aber, solange der Pfarrer einverstanden ist, weiter.“