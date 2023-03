Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erst Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg. Wir leben in bewegten Zeiten, in denen jedes Wort hinterfragt und vor jeder Entscheidung mehrmals abgewägt wird, welche Konsequenzen sie hat. So geschehen am Mittwochabend im Kulturausschuss in Otterstadt, wo eine geplante Tanzshow aus Belarus für Aufsehen sorgte.

Kultur- und Seniorenbeauftragter Günther Pfadt hatte ein 15 Veranstaltungen umfassendes Programm ausgearbeitet, das er den acht Ausschussmitgliedern vorstellte. Der 79-Jährige schickte die Hoffnung