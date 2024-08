Klimawende und Heizungsgesetz sind inzwischen für viele Menschen Reizworte. Die Grünen in der Ampelregierung müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie mehr für Klimaschutzfrust als Klimaschutzlust gesorgt haben. Das ist schlecht fürs Klima. Und schlecht für die Grünen. Wie löst man das Dilemma? Das haben wir Grünenpolitiker Maurice Kuhn gefragt.

Herr Kuhn, kennen Sie den aktuellen Stand der Heizungsgesetzes?

In groben Zügen und in der Zielsetzung ja. Und was wir jetzt machen, ist, in die Umsetzung