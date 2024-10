Bislang war es gute Tradition in Waldsee, dass ASV, TG oder die Gesangvereine die Kerwe im jährlichen Wechsel ausgerichtet haben. In diesem Jahr wird das anders. ASV, CDU, SPD, MGV Concordia und die Hundefreunde richten das Dorffest zum ersten Mal gemeinsam aus – und das unter neuen Vorzeichen. Drei Tage lang wird die Gemeinde unter bayerischer Flagge feiern.

Mit neuem Konzept, kleinen Änderungen aber voller alter Traditionen wird am kommenden Wochenende von Samstag bis Montag in der Sommerfesthalle das größte Dorffest im Jahr gefeiert.

Ein Jahr grün-weiß, das nächste rot-weiß und im dritten Jahr irgendetwas mit Noten. An der Deko in der Sommerfesthalle konnte man bisher meist gut erkennen, wer die Kerwe in diesem Jahr ausrichtet: der ASV, die TG oder die Gesangvereine. Am kommenden Wochenende wird das anders: Die Halle wird bayerisch Weiß-Blau geschmückt sein, immer wieder mal erklingt an den drei Festtagen Blasmusik und an der Theke gibt’s unter anderem Bier, Weißwurst, Obazda und Brezn.

Den Start in die Kerwe markiert - natürlich nach dem offiziellen Fassanstich durch Ortsbürgermeisterin Claudia Klein ( CDU) - am Samstag gegen 19.20 Uhr ein bayerischer Abend. Die „Steinsberger“ spielen Songs von Polka bis Rock, rockige Hits aus den Charts oder Volksmusik im Stil der Schürzenjäger.

Mit dem bayerischen Abend legt die neu gegründete Kerwegemeinschaft zudem ihre Premiere hin. ASV, CDU, SPD, MGV Concordia und die Hundefreunde haben sich in diesem Jahr zusammengeschlossen und richten das Dorffest gemeinsam aus - hieraus soll sich ein nachhaltiges Konzept für die kommenden Jahre entwickeln.

Doch um liebgewonnene Traditionen muss niemand fürchten. Die Ortsgemeinde Waldsee, die offizieller Ausrichter des Festes ist, hat erneut Schausteller auf den Platz vor der Sommerfesthalle geholt und natürlich wird am Kerwesamstag gegen 19 Uhr wieder ein Kerwebaum aufgestellt, musikalisch begleitet vom TG Spielmannszug. Die Halle öffnet um 18 Uhr.

Der Kerwesonntag wird im Vergleich zum Samstag deutlich beschaulicher. Los geht’s um 11 Uhr mit einem katholischen Gottesdienst, der von den TG Singfrauen mitgestaltet wird. Als Festessen bereiten der MGV Concordia und die Hundefreunde Rollbraten zu. Darüber hinaus stehen an allen Kerwetagen Currywurst, Bratwurst, Schnitzel, Wurstsalat, Flammkuchen und Salat mit Kartoffeltaschen auf der Speisekarte - und auch Weißwürste und Obazda sind am Sonntag noch erhältlich.

Um 14 Uhr sind traditionell die ältesten Waldseer Bürger zum Kaffeeklatsch eingeladen, der von den Country Line Dancers, der UNO Purzelgarde und den Sunshine Singer Kids umrahmt wird. Ab 17 Uhr herrscht Oktoberfestatmosphäre mit böhmischer Blasmusik.

Und weil eine Kerwe in Waldsee ohne Pfefferessen so gar nicht geht, gibt’s die deftige Spezialität am Kerwemontag ab 11.30 Uhr. Am Nachmittag wird viel für Familien geboten - unter anderem mit Auftritten von Magic Christ, Kinderschminken und Kutschfahrten. Abends sorgt Steamrock noch mal für Stimmung.

Neu ist auch ein zentrales Kassensystem, an dem Kartenzahlung möglich ist, wenn dem einen oder anderen doch mal das Bargeld ausgehen sollte.