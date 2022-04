Maxdorf treibt sein Kulturprogramm voran und möchte die Menschen aus der Corona-Lethargie befördern. Für eine Lesung kommen Christian und Britta Habekost ins Carl-Bosch-Haus – und nehmen das Publikum mit an einen ganz bestimmten Ort.

Tanz in den Mai mal anders, am Samstag, 30. Mai, 20 Uhr, im Maxdorfer Carl-Bosch-Haus. Doch zu allererst: Aber was ist dieses „Elwenfels“ eigentlich? So etwas wie das berühmte, kleine gallisches Dorf? Das Paradies? In jedem Fall ein Sehnsuchtsort, irgendwo in der Pfalz, findet das Autoren-Ehepaar Britta und Chako Habekost. Diesem Ort haben sie eine Krimi-Reihe gewidmet, die sich in der Region einiger Beliebtheit erfreut. Aus dem vierten Teil „Weingarten Grab“ werden beide nun lesen.

Das tun sie laut Veranstalter auf unvergessliche Weise – mit verteilten Rollen und einer Vielzahl von verschiedenen Stimmen. So entsteht eine Lesung, Performance und Hörspiel. „Spannend, satirisch, wortgewaltig und auf jeden Fall pfälzisch“, heißt es. Und vielleicht sind ein paar Maxdorfer ja wahrhaftige Einwohner von Elwenfels.

Noch Fragen?

Elwenfels-Lesung mit Britta und Chako Habekost, Samstag, 30. April, 20 Uhr, Carl-Bosch-Haus Maxdorf, Eintritt 20 Euro. Vorverkauf bei Schreibwaren Becker, Hauptstraße 92, Maxdorf. Alternativ Abendkasse.