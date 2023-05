Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Wann sich die heutigen Jubilare Inge und Horst Hölzing zum ersten Mal in Limburgerhof begegnet sind, das wissen sie gar nicht mehr so genau – es muss wohl in frühen Jugendjahren gewesen sein. Dabei stammen beide gar nicht aus ihrem jetzigen Heimatort. Am Dienstag sind sie 60 Jahre verheiratet.

Inge wuchs in Finsterwalde, einer Stadt in Brandenburg, auf und Horst kam ursprünglich aus Ludwigshafen. Da es von beiden elterlichen Seiten Wurzeln in Limburgerhof gab, zogen die jeweiligen Familien