Eine Wochenendbeziehung haben sie anfangs durchhalten müssen – das hat aber nichts an ihrer Zuneigung zueinander geändert. Gerlinde und Wilhelm Schwarz haben geheiratet, heute vor 60 Jahren. In dieser Zeit sind sie von Hinter- zu Vorderpfälzern geworden.

Als sich Gerlinde und Willi 1955 das erste Mal bei einem Fasnachtsball getroffen haben, wussten die jungen Leute sogleich: sie wollten zusammenbleiben. Aber sie mussten zunächst einen räumlichen Abstand akzeptieren. Wilhelm Schwarz nennt sich selbst einen Hinterpfälzer. „Wir kamen beide aus dem ländlichen Umfeld von Kusel und dort war keine aussichtsreiche Arbeitsstelle zu finden“, sagt er. Der junge Mann entschied sich deshalb frühzeitig, eine Ausbildung zum Chemielaboranten bei der BASF zu machen. Das bedeutete damals, dass er seine Gerlinde nur am Wochenende sehen konnte. Die Zuneigung wuchs in dieser Zeit und heute vor 60 Jahren heiratete das Paar.

Während die junge Frau in der Landwirtschaft mithalf, pendelte ihr Mann noch ein paar Jahre, bevor das Paar 1965 ein passendes Haus in Limburgerhof fand. „Trotz der Freude ist es mir zunächst schwergefallen, meine Umgebung zu verlassen. Aber Limburgerhof ist mir bald zur Heimat geworden“, erzählt Gerlinde Schwarz. Ihr Sohn war mittlerweile zur Welt gekommen und die Geburt der Tochter folgte wenige Jahre später. Auch wegen der Kinder knüpfte die junge Familie schnell Kontakte in ihrem neuen Wohnort.

Erst Deutschland entdeckt, dann Europa

Alle schlossen sich dem Sportverein TG 04 an, wo sie fortan aktiv waren. Dennoch sei es damals schwierig gewesen, einen bescheidenen Wohlstand zu erlangen. Die heute 80-Jährige half mit Nebenjobs, das Familienbudget zu verbessern und sie baute eigenes Gemüse im kleinen Nutzgarten an. Ein eigenes Wohnhaus bezogen die Wahl-Limburgerhofer im Jahr 1982. „Wir haben dort viel Fläche angebaut und mit Hilfe von Freunden konnten wir fast alles selbst machen“, erzählt der Pensionär.

Trotz einer arbeitsreichen Zeit fand die Familie immer einen Ausgleich durch Freizeitbetätigungen. Willi Schwarz war begeisterter Ballsportler und seine Gattin war geschickt bei der Handarbeit. Gemeinsam erkundeten sie als Familie den Pfälzerwald, wo sie sich häufig mit Freunden trafen. Auch Ferienreisen konnte sich die Familie bald leisten. Zunächst verbrachten sie ihre Urlaube in Deutschland, später entdeckten sie bei zahlreichen Schiffs- und Flugreisen viele europäische Länder.

Die Feier soll bald nachgeholt werden

Heute geht es im Alltag des Paares freilich ein wenig ruhiger zu. Was aber nicht bedeutet, dass sie die Füße hochgelegt haben. „Durch eine Zwillingsgeburt sind wir innerhalb eines halben Jahres dreimal Großeltern geworden und es macht so viel Freude, die fast Gleichaltrigen aufwachsen zu sehen“, sagen beide. Es findet ein reger Familienaustausch mit regelmäßigen Besuchen statt – der in diesen Tagen natürlich unterbrochen ist. Jetzt wird eben häufig telefoniert.

„Kontakte zu halten, sowohl zur Familie wie auch zu Freunden, das hält uns fit“, sagt der 83-Jährige. Und ihre Kontaktfreude drückt sich auch in ehrenamtlicher Tätigkeit aus. Beide sind aktive Kirchenmitglieder und engagieren sich dort vielfältig. Etwas betrübt sind die Jubilare, dass sie ihren heutigen Ehrentag nicht wie geplant im Kreise ihrer Familie feiern können. Aber die beiden Senioren strahlen sehr viel Zuversicht und Lebensfreude aus, und sie sind sich sicher, die kleine Feier schon bald nachholen zu können.