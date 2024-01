Vor 60 Jahren wurden Christel und Günter Fischer in der Auferstehungskirche in Oppau kirchlich getraut, nachdem eine Woche zuvor bereits die standesamtliche Eheschließung stattgefunden hatte. Heute wohnen sie in Dannstadt-Schauernheim und erinnern sich an Höhepunkte und schöne Zeiten.

„Wir hatten einen Grund, warum wir im Winter geheiratet haben“, erzählt Christel Fischer. Gefeiert wurde damals in ihrem Elternhaus in Oppau. „Da wurde alles ausgeräumt, und in der Küche half eine Köchin.“ Das ist jetzt 60 Jahre her. Christel und Günter Fischer feiern heute diamantene Hochzeit.

Kennengelernt hatten sich die beiden 1961 auf der Oppauer Kerwe. „Ich war da mit einem Friesenheimer Mädchen, das sich anderweitig umschaute“, erinnert sich der aus Friesenheim stammende 86-Jährige. „Da habe ich mich auch umgeschaut und Christel entdeckt.“ Bereits nach einigen Wochen wollte er sie seiner Mutter vorstellen. „Aber das ging mir dann zu schnell“, sagt Christel Fischer.

Günter Fischer, der damals in Heidelberg Englisch und Französisch studierte, ging 1961 für ein Jahr ins Ausland nach Leeds und nach Grenoble. Und von Grenoble aus machte das junge Paar seinen ersten gemeinsamen Urlaub an die Costa Brava in Spanien. „Ich bin mit dem Zug nach Grenoble gefahren. Das war für mich mit 18 Jahren ein Abenteuer“, sagt die 80-Jährige. Von dort aus ging es mit dem Motorroller nach Spanien.

Christel Fischer hatte nach dem Besuch der Handelsschule eine Stelle in der Export-Abteilung der BASF. „Wir saßen im Engelhorn-Hochhaus“, erzählt sie nicht ohne Stolz. Dort erhielt sie über einen Kollegen Seide aus Japan, aus der sie sich ihr Hochzeitskleid mit Pelzkragen schneidern ließ. „Eine Hochzeitsreise haben wir nicht gemacht, haben aber im Laufe unseres Lebens das Reisen nachgeholt“, erzählt das Ehepaar. So haben sie mittlerweile Europa von Nord nach Süd, von West nach Ost bereist, waren in Moskau, Südafrika, Kuba und sind immer noch gerne unterwegs.

Das Hochzeitsfoto hält den glücklichen Tag fest. repro: acl

Gewohnt haben sie zunächst bei Christel Fischers Eltern in Oppau. 1964 kam die Tochter auf die Welt, und 1969 wurde ein Sohn geboren. Christel Fischer arbeitete noch bis 1968 weiter, weil ihr Mann bis dahin mit Studium und Referendariat beschäftigt war. 1968 kam er als Lehrer an das Max-Planck-Gymnasium in Friesenheim. Vom Max-Planck-Gymnasium aus war Günter Fischer am Aufbau des Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasiums in Edigheim beteiligt, an dem er bis zu seiner Pensionierung als Oberstudienrat blieb. Er engagierte sich viele Jahre lang für Partnerschaften und den Schulaustausch mit England und Frankreich. Ein Engagement, das er in Dannstadt-Schauernheim, wohin die Familie 1979 in ein eigenes Haus gezogen war, fortsetzte, indem er die Städtepartnerschaft mit Bétheny ins Leben rief. Christel Fischer war in Dannstadt in den 1980er-Jahren noch einmal berufstätig und arbeitete in einem Büro. „Da musste ich noch lernen, mit dem Computer zu schreiben und Telefaxe zu verschicken, das war interessant.“

In ihrer Freizeit betätigte sich das Ehepaar neben den Reisen gerne sportlich und ist noch heute bei der Turnvereinigung Dannstadt im Reha-Sport und Männersport aktiv. Günter Fischer war zudem bei der Fußballgesellschaft und spielte zehn Jahre bei den Alten Herren. Gefeiert wird die diamantene Hochzeit im Sommer, da in der Familie noch runde Geburtstage und das Abitur des Enkels anstehen.