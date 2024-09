Nachdem sie Anfang Juli gewählt und vereidigt wurden, haben die drei Beigeordneten der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim jetzt ihre Geschäftsbereiche zugewiesen bekommen. Gunter Steuer (FDP) gibt das Ressort Sicherheit und Ordnung an Willi Boxheimer (CDU) ab.

Am Mittwoch haben die Mitglieder des Verbandsgemeinderats der neuen Dezernatsverteilung zugestimmt. Demnach ist Bürgermeister Michael Reith ( SPD) wie zu erwarten für die zentralen Dienste, die Finanzen, den Brand- und Katastrophenschutz, die Werke und den Großteil der Bau- und Planungsangelegenheiten zuständig.

Willi Boxheimer ( CDU), der von 2019 bis Juni 2024 als Erster Beigeordneter für Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz und Weinbau zuständig war, übernimmt jetzt das Sachgebiet Sicherheit und Ordnung. Darunter fallen Einwohnermelde- und Bestattungswesen, Bürgerbüro, Ordnungsamt, Straßenverkehr. Gunter Steuer ( FDP), der ebenfalls Beigeordneter war und bleibt, ist jetzt der Bauabteilung zugeordnet. Die Stichworte lauten hier unter anderem Beitragswesen, Dorferneuerung, Tiefbau, Denkmalpflege und Liegenschaften. Neu im Amt ist Walter Lohse ( FWG), er arbeitet unter der Überschrift „Soziales, Bildung und Integration“, dazu gehören Schulen und Kitas, Sport, Senioren- und Jugendarbeit sowie die Betreuung von Geflüchteten.

Was der Koalition aus CDU, FWG und FDP zu Beginn der vergangenen Wahlperiode sehr wichtig war, wird in der Dezernatsverteilung jetzt nicht mehr explizit genannt: Landwirtschaft und Weinbau. Vor fünf Jahren hatten SPD und Grüne kritisiert, dass diese beiden Themen gar keine VG-Aufgaben seien. In der Tat spielten sie in der vergangenen Ratsperiode keine echte Rolle. Mit der Übertragung der Geschäftsbereiche an Boxheimer, Lohse und Steuer verlieren diese ihre Ratsmandate und damit ihr umfassendes Stimmrecht.