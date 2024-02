Die Deutsche Post hat nach eigenen Angaben in Mutterstadt am 1. Februar in Mutterstadt einen neuen DHL-Paketshop in Betrieb. Und zwar beim Hausmeisterservice Zachrau, Schifferstadter Straße 35a.

Wie die Post weiter mitteilt, werden dort folgende Leistungen angeboten: Briefmarke kaufen, Paketabholung, Paket versenden (kein Express), Ausgabe benachrichtigter Paketsendungen, Paket an Filiale/Packstation schicken lassen, Paket/Retouren-Label ausdrucken lassen, Retoure teilnehmender Händler unverpackt abgeben. Nach Unternehmensangaben soll der Shop 39 Stunden pro Woche geöffnet haben.

Weitere Standorte von Filialen und Paketshops gibt es im Netz unter www.deutschepost.de/standortfinder. Derzeit verfügt die Deutsche Post DHL nach eigenen Angaben über rund 32.000 Paketannahmestellen bundesweit. Geschäftsleute, die Interesse an einem DHL-Paketshop haben, können sich im Internet informieren und bewerben unter www.deutschepost.de/partner-werden.

Öffnungszeiten

Der neue Paketshop in der Schifferstadter Straße 35a bei Hausmeisterservice Zachrau in Mutterstadt ist von Montag bis Samstag, 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr.