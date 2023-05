Die Firma Deutsche Glasfaser verlängert ihre Nachfragebündelung für den Glasfaser-Ausbau in Dudenhofen, Harthausen und Hanhofen. Das Unternehmen will Glasfaserleitungen für schnelles Internet in den Gemeinden verlegen – allerdings nur, wenn jeweils mindestens 33 Prozent der Haushalte vorher einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen. Am zunächst gesetzten Stichtag Montag, 22. Mai, waren in Dudenhofen und Harthausen nur jeweils 20 Prozent erreicht, in Hanhofen waren es 24 Prozent. Jetzt wurde die die Frist für Vertragsabschlüsse laut dem Unternehmen in Absprache mit der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen bis 21. Juli verlängert. Voraussetzung für den Ausbau sei nach wie vor die erforderliche Vertragsquote von mindestens 33 Prozent. „Wir verlängern die Nachfragebündelung, da Dudenhofen, Hanhofen und Harthausen ein wichtiges Ausbaugebiet für Deutsche Glasfaser sind“, sagt Projektmanager Rainer Menz. Bürger können sich im Servicepunkt im Bürgerhaus Dudenhofen am Konrad-Adenauer-Platz von Deutsche Glasfaser beraten lassen und Verträge abschließen.