Die Gemeinde Dannstadt-Schauernheim begeht am Samstag, 9. Mai, das zwanzigjährige Bestehen der Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Bétheny mit einem Konzert im Zentrum Alte Schule, Kirchenstraße 137–139. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind möglich.

Mitwirkende sind laut Freundschaftskreis Dannstadt-Schauernheim – Bétheny der Gospelchor Coloured Voices und die Bläserphilharmonie Dannstadt, die ein abwechslungsreiches Programm präsentieren wollen. Im Foyer informiert eine Ausstellung über zwei Jahrzehnte Zusammenarbeit zwischen Dannstadt-Schauernheim und Bétheny, das in der Champagne liegt.

Das Projekt wird vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds gefördert. Der Fonds geht auf den Vertrag von Aachen aus dem Jahr 2019 zurück, wurde im April 2020 eingerichtet, vom Deutsch-Französischen Jugendwerk umgesetzt und zu gleichen Teilen von der Bundesregierung und der französischen Regierung finanziert.