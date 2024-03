96 Menschen, die sich um Asyl bewerben, wird Schifferstadt im laufenden Jahr laut dem Verteilungsschlüssel aufnehmen müssen. 32 sind bereits jetzt, nach zwei Monaten, hier untergekommen. Das geht aus einem Sachstandsbericht der Stadtverwaltung hervor.

Laut der Information, die den Mitgliedern des Ausschusses für Generationen und Soziales vorgestellt worden ist, leben derzeit 321 Personen mit und ohne Aufenthaltsstatus in Schifferstadt. Ein Drittel davon sind Frauen und Mädchen. Von den 606 Asylbewerbern, die im vergangenen Jahr dem Rhein-Pfalz-Kreis zugewiesen worden waren, habe Schifferstadt 60 aufgenommen. Hinzu kamen laut dem Bericht 60 Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind.

In 52 Wohnungen und 15 Häusern seien die Asylbewerber derzeit untergebracht. „Es hat sich nichts daran geändert, dass wir weiterhin dringend auf Wohnungssuche sind, damit wir unsere Politik einer dezentralen Unterbringung auch weiterführen können“, heißt es in dem Bericht der Verwaltung. Das helfe bei einer besseren Integration.

Da Wohnraum für Geflüchtete auch in Schifferstadt knapp ist, plant die Stadtverwaltung inzwischen allerdings auch Wohncontainer-Anlagen. Eine ist in der Mühlstraße in der Nachbarschaft der Stadtwerke vorgesehen, eine weitere könnte dann am Waldfestplatz folgen.

20 verschiedene Staatsangehörigkeiten sind laut Verwaltung in den Unterkünften vertreten. Die meisten der Asylbewerber kommen demnach aus Asien und Afrika. Mehr als die Hälfte stammen aus den drei Ländern Syrien, Türkei und Afghanistan.